Жительница Благовещенска обирала знакомых под видом групповых закупок

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю жительницу Благовещенска после обращения группы лиц, заявивших о мошеннических действиях.

В мессенджерах организовали группу с объявлениями о продаже промышленных товаров и продуктов питания. По указанным реквизитам граждане переводили деньги, но оплаченных вещей не получили.

Личность предполагаемого мошенника быстро установили, женщину задержали по месту жительства. Следствие уже доказало её причастность к 10 эпизодам преступлений, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за совершение подобных преступлений составляет до пяти лет, с последующим ограничением свободы до года, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.