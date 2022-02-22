Жительница Благовещенска обирала знакомых под видом групповых закупок
Полицейские прервали серию мошенничеств
Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю жительницу Благовещенска после обращения группы лиц, заявивших о мошеннических действиях.
В мессенджерах организовали группу с объявлениями о продаже промышленных товаров и продуктов питания. По указанным реквизитам граждане переводили деньги, но оплаченных вещей не получили.
Личность предполагаемого мошенника быстро установили, женщину задержали по месту жительства. Следствие уже доказало её причастность к 10 эпизодам преступлений, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за совершение подобных преступлений составляет до пяти лет, с последующим ограничением свободы до года, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.
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