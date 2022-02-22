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22февраля
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сегодня, 13:34 0

На Дальнем Востоке ввели дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин

На Дальнем Востоке ввели дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей
Фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь дальневосточным сельхозпроизводителям доступны сразу несколько мер поддержки, сообщает правительство Амурской области.

Так, если сельхозпроизводители уже получили льготный инвестиционный кредит, то они всё равно смогут претендовать на возмещение части затрат на создание или модернизацию производств. Это касается предприятий, которые занимаются переработкой масленичных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков и производителей сухих молочных продуктов.

Программы льготного кредитования для производителей сухих молочных продуктов станут важным фактором поддержки инвестиционной активности, так как раньше возмещение части прямых понесённых затрат без льготного кредитования проектов не представляло экономического интереса для предпринимателей.

Как отметил Михаил Мишустин, такая поддержка позволит повысить и качество продукции, и его выбор для покупателей, а также обеспечит появление новых рабочих мест.

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#сельское хозяйство

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