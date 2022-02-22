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22февраля
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сегодня, 12:57 0

Конец февраля порадует амурчан плюсовой температурой

В Амургидрометцентре такую оттепель назвали аномальной

Конец февраля порадует амурчан плюсовой температурой
Фото: pixabay.com

По данным погодных ресурсов конец февраля порадует жителей Благовещенска плюсовой температурой. В четверг, 24 февраля, градусник термометра поднимется до +2°С, а в пятницу, 25 февраля, до +4°С. Корреспонденты Амур.инфо связались с Амурским гидрометцентром, чтобы узнать, насколько такие температуры свойственны для конца февраля.

Главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина рассказала, что это не температурный максимум для этого времени, но и нельзя сказать, что плюсовая температура в конце февраля обычное явление.

— На 24 и 25 февраля температурный максимум фиксировались в 1998 году: +5°С и +5,5°С соответственно. Во время истории наблюдений положительные температуры в феврале фиксировались в период с 14 февраля: в начале прошлого века (1919 год), в 1930 году, в 1989 году, в 2002 году и далее. Самая высокая температура для февраля зафиксирована 28 февраля 1998 года (+7°С), – рассказал Ольга Четырина.

Она пояснила, что высокие температуры в феврале, конечно, фиксируются, но это скорее аномалия.

— Для февраля в наших климатических условиях свойственны более низкие, зимние температуры. Но из-за выноса теплых воздушных масс, зачастую связанных с прохождением активных циклонов, фиксируются высокие температуры для этого времени года, – добавила главный синоптик Амурского гидрометцентра.

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#погода #природа

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