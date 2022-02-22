В 2022 году в российских вузах откроются 588 тысяч бюджетных мест

Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест, это на 11,5 тысяч больше, чем в прошлом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Основными направлениями выбрали инженерные специальности, IT, здравоохранение и педагогику. — Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тысяч молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тысячи мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам, – отметил Чернышенко. Приёмная кампания начнётся в вузах России 20 июня.

Просмотров всего: 134

#дети #образование

распечатать

Илона Зарецкая