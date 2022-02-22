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22февраля
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сегодня, 12:23 2

В 2022 году в российских вузах откроются 588 тысяч бюджетных мест

По сравнению с прошлым годом, количество бюджетников увеличится на 11,5 тысячи

В 2022 году в российских вузах откроются 588 тысяч бюджетных мест
Фото: pixabay.com

Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест, это на 11,5 тысяч больше, чем в прошлом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Основными направлениями выбрали инженерные специальности, IT, здравоохранение и педагогику.

— Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тысяч молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тысячи мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам, – отметил Чернышенко.

Приёмная кампания начнётся в вузах России 20 июня.

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#дети #образование

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Ещё бы этим бюджетникам обязательное госраспределение устроили.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Выпускники ещё на уровне 9 класса уходят в СПО

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