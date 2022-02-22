Упавшему с пятого этажа актёру Михаилу Казакову снова требуется операция
Казаков рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем
Летом 2020 года Михаил Казаков сорвался с крыши многоэтажного дома и получил 22 компрессионных перелома обеих ног. Актёр перенёс несколько операций и долгое время был прикован к инвалидной коляске. Сейчас Михаилу снова требуется хирургическое вмешательство, сообщает «СтарХит».
После длительного восстановления выяснилось, что у Казакова снова возникли проблемы с ногами. Врачи советуют 34-летнему актёру срочно делать операцию, но он не спешит прислушиваться к словам специалистов.
Михаил рассказал, что должен был ездить на коляске почти три года, а он ездил всего семь месяцев. Из-за этого у него снова появились проблемы с ногой. По словам артиста, медики ему сказали, что одну ногу нужно переделывать заново. Однако Казаков признаётся, что пока морально к этому не готов и откладывает операцию.
Сейчас актёр передвигается самостоятельно. Несмотря на боли, он не собирается снова возвращаться к коляске или костылям.
Напомним, летом 2020 года Михаил пытался сделать красивое селфи на крыше пятиэтажного дома. Актёр сорвался и упал с высоты, просто чудом оставшись жив.
После произошедшего Казаков рассказывал, что ему в ноги вставили пластины и наложили 60 швов. Из-за семьи и двоих детей актёр был настроен на быстрое выздоровление.
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