Упавшему с пятого этажа актёру Михаилу Казакову снова требуется операция

После длительного восстановления выяснилось, что у Казакова снова возникли проблемы с ногами. Врачи советуют 34-летнему актёру срочно делать операцию, но он не спешит прислушиваться к словам специалистов.

Михаил рассказал, что должен был ездить на коляске почти три года, а он ездил всего семь месяцев. Из-за этого у него снова появились проблемы с ногой. По словам артиста, медики ему сказали, что одну ногу нужно переделывать заново. Однако Казаков признаётся, что пока морально к этому не готов и откладывает операцию.

Сейчас актёр передвигается самостоятельно. Несмотря на боли, он не собирается снова возвращаться к коляске или костылям.

Напомним, летом 2020 года Михаил пытался сделать красивое селфи на крыше пятиэтажного дома. Актёр сорвался и упал с высоты, просто чудом оставшись жив.

После произошедшего Казаков рассказывал, что ему в ноги вставили пластины и наложили 60 швов. Из-за семьи и двоих детей актёр был настроен на быстрое выздоровление.