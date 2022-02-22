Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Упавшему с пятого этажа актёру Михаилу Казакову снова требуется операция

Казаков рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

Упавшему с пятого этажа актёру Михаилу Казакову снова требуется операция
Фото: medikforum.ru

Летом 2020 года Михаил Казаков сорвался с крыши многоэтажного дома и получил 22 компрессионных перелома обеих ног. Актёр перенёс несколько операций и долгое время был прикован к инвалидной коляске. Сейчас Михаилу снова требуется хирургическое вмешательство, сообщает «СтарХит».

После длительного восстановления выяснилось, что у Казакова снова возникли проблемы с ногами. Врачи советуют 34-летнему актёру срочно делать операцию, но он не спешит прислушиваться к словам специалистов.

Михаил рассказал, что должен был ездить на коляске почти три года, а он ездил всего семь месяцев. Из-за этого у него снова появились проблемы с ногой. По словам артиста, медики ему сказали, что одну ногу нужно переделывать заново. Однако Казаков признаётся, что пока морально к этому не готов и откладывает операцию.

Сейчас актёр передвигается самостоятельно. Несмотря на боли, он не собирается снова возвращаться к коляске или костылям.

Напомним, летом 2020 года Михаил пытался сделать красивое селфи на крыше пятиэтажного дома. Актёр сорвался и упал с высоты, просто чудом оставшись жив.

После произошедшего Казаков рассказывал, что ему в ноги вставили пластины и наложили 60 швов. Из-за семьи и двоих детей актёр был настроен на быстрое выздоровление.

Просмотров всего: 447

#здоровье #шоу-бизнес

распечатать


Коронавирус

Народный фронт: в Амурской области завышены цены на ПЦР-тестирование
В России и мире

Марина Федункив рассказала об уходе с Comedy Woman после драки с Надеждой Сысоевой
В России и мире

Актриса Татьяна Васильева рассказала о зависимости Валерия Николаева
В России и мире

МакSим призналась, что близкие подделывали её подписи, пока она находилась в коме
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь