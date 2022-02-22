Сегодня в Амурской области поставили свадебный рекорд

22.02.2022, в так называемую «зеркальную дату», в Амурской области сочетаются браком более 160 пар. 39 из них – в Благовещенске, 24 – в Белогорске, 20 – в Свободном, сообщает управление ЗАГС Амурской области.

В Благовещенске по этому случаю дворец бракосочетания будет работать до 19:00. Успеть сочетаться браком должны все желающие.

— Очень многие молодожены начали бронировать эту красивую зеркальную дату и время регистрации за год до торжества, – уточняют в региональном управлении ЗАГС.

Между тем, в ведомстве отметили, что рекордное число браков регистрировалось также 07.07.07, 08.08.08 и 18.08.18. Однако пик свадеб пришёлся в Приамурье на восьмидесятые годы. К примеру, 27.04.1985 в регионе поженились 236 пар новобрачных.

— Это, конечно же, связано с рождаемостью и численностью населения, которые были значительно выше в 60-е годы, – говорят в управлении.