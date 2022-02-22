На площади в Благовещенске демонтируют зимний городок

В Благовещенске демонтируют зимний городок. Горки убирают на центральной площади города.

Как и планировалось, в Благовещенске начали убирать зимний городок в начале этой недели. Рабочим предстоит убрать ёлку, арки и светящийся шатёр, фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Горки исчезнут с площади до 25 февраля.

Новогодняя ель в столице Приамурья в этом году простояла на месяц дольше обычного. Напомним, большинство горожан проголосовало за продление праздника в организованном мэром города Олегом Имамеевым опросе.

Атрибуты праздника демонтируют также в сквере у бывшего кинотеатра «Харбин», в Плодопитомнике и Белогорье, в парке Дружбы.

Снежные горки на набережной начали убирать ещё на прошлой неделе. Снег с горок пригодился для оборудования трассы «Лыжня-2022».