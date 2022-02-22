Открыт приём документов на гранты амурского губернатора
Раздать планируется почти 10 миллионов рублей
С 22 февраля по 23 марта в Амурской области будут принимать документы на получение гранта губернатора. Общая сумма грантов составляет 9,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Как сообщают организаторы грантового конкурса, сумма запрашиваемого гранта не может превышать 1 000 000 рублей, в случае если организация, участвующая в конкурсе, зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня окончания приёма заявок, а в случае если регистрация состоялась не позднее, чем за шесть месяцев до указанного срока, сумма гранта не может превышать 500 000 рублей, – уточняют в областном правительстве.
Гранты будут давать по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества;
- поддержка проектов в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционным проявлениям;
- поддержка проектов в области развития физической культуры, спорта и туризма.
Конкурс проводит Автономная некоммерческая организация «Агентство развития гражданского общества Амурской области».
Адрес электронной почты: amurgrant@mail.ru, телефон для справки: (4162) 49-48-53.
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