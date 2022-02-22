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22февраля
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сегодня, 11:03 1

Открыт приём документов на гранты амурского губернатора

Раздать планируется почти 10 миллионов рублей

Открыт приём документов на гранты амурского губернатора
Фото: amurobl.ru

С 22 февраля по 23 марта в Амурской области будут принимать документы на получение гранта губернатора. Общая сумма грантов составляет 9,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Как сообщают организаторы грантового конкурса, сумма запрашиваемого гранта не может превышать 1 000 000 рублей, в случае если организация, участвующая в конкурсе, зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня окончания приёма заявок, а в случае если регистрация состоялась не позднее, чем за шесть месяцев до указанного срока, сумма гранта не может превышать 500 000 рублей, – уточняют в областном правительстве.

Гранты будут давать по следующим направлениям:

  • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
  • охрана здоровья граждан;
  • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
  • поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
  • поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
  • сохранение исторической памяти;
  • защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
  • охрана окружающей среды и защита животных;
  • развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
  • развитие институтов гражданского общества;
  • поддержка проектов в области противодействия экстремизму, терроризму и коррупционным проявлениям;
  • поддержка проектов в области развития физической культуры, спорта и туризма.

Конкурс проводит Автономная некоммерческая организация «Агентство развития гражданского общества Амурской области».

Адрес электронной почты: amurgrant@mail.ru, телефон для справки: (4162) 49-48-53.

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#губернатор #помощь

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    2 часа назад

    Дайте мне миллион, я вам NFT-шку замучу с аркой на набережной. )))

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