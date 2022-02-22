МакSим призналась, что близкие подделывали её подписи, пока она находилась в коме
Певица МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни
Полгода назад певица МакSим находилась между жизнью и смертью. Артистка два месяца провела в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Недавно звезда рассказала, что далеко не все близкие поддерживали её в трудный час. Были и те, кто жаждал заполучить её имущество, сообщает «Пятый канал».
МакSим до сих пор восстанавливается после тяжёлой болезни. В беседе с журналистами она впервые рассказала, что в самое нелёгкое время некоторые её предали.
Певица призналась, что была уверена в людях, которых знает почти всю свою жизнь. Но в сложный для неё период их волновало не столько здоровье Марины, столько её имущество.
По словам артистки, пока она находилась в коме, люди, которым она доверяла, начали переоформлять её документы и подделывать подписи. Поэтому, когда МакSим пришла в себя, она удалила из своей жизни 90 % своих контактов.
Из-за последствий пневмонии певица пока не может выступать на сцене. Тем не менее недавно Марина перевыпустила один из своих главных хитов «Отпускаю» совместно с Егором Кридом.
Как пишет «Комсомольская правда», первая встреча звёзд закончилась скандалом. Певица рассказывала, что они с Егором сразу сильно поссорились. Однако певец первым пошёл на мировую, обняв МакSим.
Сейчас Марина мечтает побыстрее восстановить голос и вернуться к творчеству. Кроме того, артистка развивает свою школу искусств. Это уже вторая попытка певицы заняться бизнесом. Свою первую школу МакSим вынуждена была закрыть.
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