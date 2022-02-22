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сегодня, 10:34 2

Участок набережной Зеи в Благовещенске обещают открыть в этом году

Благоустройство берега заканчивается, рассказал Василий Орлов

Участок набережной Зеи в Благовещенске обещают открыть в этом году
Фото: благовещенск.рф

Часть обновлённого участка набережной Зеи в Благовещенске сдадут в этом году. Сейчас зона отдыха протяженностью 0,7 километра готова на 88 %.

Работы идут от улицы Октябрьской до судостроительного завода. Второй участок, протяженностью 1,1 километра, планируют сдать в 2023 году. На первом участке осталось установить ограждения, лавочки и урны, сделать пешеходные и велодорожки и озеленить территорию.

На обновлённой набережной у вертикальной подпорной стены появится промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Рабочие сделают ливневую канализацию и наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Общая стоимость работ составляет 384,3 миллиона рублей, сообщает портал правительства Амурской области.

Совсем скоро на набережной Зеи появятся площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольная площадка.

— Обновлённый участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, уже идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

В ноябре прошлого года ход работ по преобразованию берега проверял мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#жизнь

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Как всегда, на нормальную новость комментаторов нет... :)

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Вы хотите, чтобы и эту дерьмом облили?

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