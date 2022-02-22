Указы о признании Донецкой и Луганской республик оказались идентичны

Фото: kremlin.ru

Отметим, что указы практически полностью идентичны и отличаются только названием республики. В тексте указано, что в связи с волеизъявлением народа республик и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта, Россия признаёт ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Российскому МИД поручено установить дипломатические отношения с республиками и провести работу по подготовке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Российскому Минобороны поручено до заключения договора обеспечивать на территории республик функции по поддержанию мира.

Оба указа о признании ЛНР и ДНР вступили в силу с момента их подписания.