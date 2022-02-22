Указы о признании Донецкой и Луганской республик оказались идентичны
Документы опубликовали на официальном интернет-портале
Во вторник, 22 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указы, подписанные президентом России Владимиром Путиным о признании Донецкой и Луганской народных республик. О чём эти документы, разбирался корреспондент Амур.инфо.
Отметим, что указы практически полностью идентичны и отличаются только названием республики. В тексте указано, что в связи с волеизъявлением народа республик и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта, Россия признаёт ДНР и ЛНР независимыми государствами.
Российскому МИД поручено установить дипломатические отношения с республиками и провести работу по подготовке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Российскому Минобороны поручено до заключения договора обеспечивать на территории республик функции по поддержанию мира.
Оба указа о признании ЛНР и ДНР вступили в силу с момента их подписания.
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