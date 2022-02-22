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22февраля
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сегодня, 10:07 10

Указы о признании Донецкой и Луганской республик оказались идентичны

Документы опубликовали на официальном интернет-портале

Указы о признании Донецкой и Луганской республик оказались идентичны
Фото: kremlin.ru

Во вторник, 22 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указы, подписанные президентом России Владимиром Путиным о признании Донецкой и Луганской народных республик. О чём эти документы, разбирался корреспондент Амур.инфо.

Отметим, что указы практически полностью идентичны и отличаются только названием республики. В тексте указано, что в связи с волеизъявлением народа республик и отказом Украины от мирного урегулирования конфликта, Россия признаёт ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Российскому МИД поручено установить дипломатические отношения с республиками и провести работу по подготовке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Российскому Минобороны поручено до заключения договора обеспечивать на территории республик функции по поддержанию мира.

Оба указа о признании ЛНР и ДНР вступили в силу с момента их подписания.

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#российская власть #Украина

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    Провал политики Путина обозначена утратой остальной части Украины как интерес российской территории. Совместные действия Киева и НАТО оторвали целостность российский территориальных интересов. А подается все это Путиным как политический выигрыш. Это политический "фарс-пиар"

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    От, поделись методичкой.

  • Янyа

    Янyа
    3 часа назад

    А почему они должны быть разными?

  • Янyа

    Янyа
    3 часа назад

    А почему они должны быть разными?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    "OT 53 минуты назад

    Провал политики Путина обозначена утратой остальной части Украины как интерес российской территории. Совместные действия Киева и НАТО оторвали целостность российский территориальных интересов. А подается все это Путиным как политический выигрыш. Это политический "фарс-пиар""

    Провал политики начался в 1989 году, когда руководство КПСС, во главе с Горбачёвым, признали возможным выход союзных республик из состава СССР. И последующая политика, как внешняя, так и внутренняя, привели к разрушению СССР и "заложили мины" под Россию. Поэтому, ОТ, не надо всё валить в одну кучу.

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    paravis 1 час назад

    От, поделись методичкой.

    Не, не методичкой. Травой, ну или какие он там колеса жрет...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    У Путина власть, дипломатия, вся страна за спиной и не сумел отстоять российский интерес на Украину. Это как понимать? Это бездарность. Признание ЛНР и ДНР -хто дипломатический провал. Конечно это признание вынуждены сделать, а из-за чего? Да ведь из-за бездарности дипломатии. Не имеет или не хочет иметь Путин дипломатического давления на запад. Почему? А потому, что за этим стоят одигархат и прочее ворье. Они все на западе угнездовываются. Так что спасибо Путину за его дипломатическую "мощь" отстоявшую крупицу Украины!!!!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Нда... Пациент разваливается на глазах.

    Я о последнем комменте, если кто-то не понял.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Травой, ну или какие он там колеса жрет..."

    Да ничего он не жрет. Это другое. (с)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    ОТ, доктор сказал в морг, значит везём тебя в морг! Тут даже патологоанатом не поможет! )))

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