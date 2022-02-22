В Приморском крае водитель встретил тигра на дороге

Фото: pixabay.com

В Яковлевском районе Приморского края автомобилист заметил на дороге тигра. Полосатого хищника удалось запечатлеть на камеру.

— Хищник, скорее всего, переходил дорогу, когда и был замечен человеком. Пожалуй, это те обстоятельства, при которых подобные встречи происходят чаще всего, – пояснили в центре «Амурский тигр».

Специалисты центра отметили, что водитель сбавил скорость и аккуратно проехал место встречи, за что поблагодарили автолюбителя.

Накануне возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружили труп молодого тигра. Хищник, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом.

А в начале февраля в Приморье легковая машина сбила амурского тигра.