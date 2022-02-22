Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

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В ночь с 21 на 22 февраля президент России Владимир Путин выступил перед россиянами. Глава государства в своей речи рассказал о том, какую угрозу для страны несёт блок НАТО, о текущей ситуации на Украине, а также о признании республик ДНР и ЛНР.

— В последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из натовских штабов, – заявил в своей речи Владимир Путин.

Глава российского государства заявил, что в сложившейся ситуации, когда руководство США и НАТО отказались идти на те условия, которые выдвинуло правительство страны, а уровень угроз для государства значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности.

Путин заявил, что все эти годы Россия вела свою политику в рамках установленных соглашений, в том числе и Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Но из-за нежелания Киева работать в рамках разработанного плана все действия были тщетными.

— В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, – сказал Путин.

Он обратился к Федеральному Собранию с просьбой поддержать это решение, а затем ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Отметим, что информация о подписании документов о признании Донецкой и Луганской народных республик уже опубликована на официальном сайте Кремля.