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22февраля
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сегодня, 08:03 44

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Минувшей ночью глава государства выступил перед россиянами

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Фото: kremlin

В ночь с 21 на 22 февраля президент России Владимир Путин выступил перед россиянами. Глава государства в своей речи рассказал о том, какую угрозу для страны несёт блок НАТО, о текущей ситуации на Украине, а также о признании республик ДНР и ЛНР.

— В последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из натовских штабов, – заявил в своей речи Владимир Путин.

Глава российского государства заявил, что в сложившейся ситуации, когда руководство США и НАТО отказались идти на те условия, которые выдвинуло правительство страны, а уровень угроз для государства значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности.

Путин заявил, что все эти годы Россия вела свою политику в рамках установленных соглашений, в том числе и Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Но из-за нежелания Киева работать в рамках разработанного плана все действия были тщетными.

— В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, – сказал Путин.

Он обратился к Федеральному Собранию с просьбой поддержать это решение, а затем ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Отметим, что информация о подписании документов о признании Донецкой и Луганской народных республик уже опубликована на официальном сайте Кремля.

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#российская власть #Украина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    давно пора

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    Теперь из депутатов можно батальон формировать. Имени Героя России Роттенберга.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    5 часов назад

    Ну теперь ждем нового повышения пенсионного возраста и еще пару-тройку новых налогов с населения.

  • Allenga

    Allenga
    5 часов назад

    Верхушке захотелось в войнушку поиграть. Страшно, что страну тянут за собой.

    И пусть весь мир подождет...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Жопонька подкралась пока мы спали... (((

    "Теперь из депутатов можно"

    НУЖНО! Их всех загнать теперь в ЛДНР! На ПМЖ! С запретом выезда на 10 лет!

  • кержак

    кержак
    5 часов назад

    ...надо дальше идти пока эти хорьки ядерным оружием не обзавелись.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    5 часов назад

    Все правильно! Смотрел украинские сайты, твердят: наши войска стоят на границах ЛНР и ДНР, и ни одного выстрела не делают. Боевики из ДНР и ЛНР сами себя обстреливают, сами себе взрывают газопроводы и электростанции. Типичная геббельсовская пропаганда. Другого варианта, кроме признания просто нет. Или просто сдать ЛНР и ДНР на растерзание ВСУ.

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    4 часа назад

    Путин - миротворец!

    Завершил 8-ми летнюю войну одним указом.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Жирнов Павел 14 минут назад

    ...Или просто сдать ЛНР и ДНР на растерзание ВСУ".

    Не для того американцы сделали из Украины плацдарм, чтобы ограничиться ЛНР и ДНР, и даже Крымом. Они вплотную приблизились к России. При этом превратили Украину во врага России, которым управляют так, как считают нужным для себя. Но жизнь показывает, там, где появляется США начинает литься кровь. Крови славян им не жалко, поэтому они заинтересованы в войне между Украиной и Россией.

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    Ура товарищи! И фу вечно недовольным нытикам, что за серебрянник готовы своих же русских продать и предать!

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Игорь Николаевич Павлов 3 минуты назад

    Путин - миротворец!

    Завершил 8-ми летнюю войну одним указом".

    Дай Бог, чтобы война прекратилась! Но обстановка свидетельствует, что за мир ещё придётся сражаться.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Пора им сдохнуть, а нам попасть в рай? Время пришло, Владимир?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Признание ЛНР и ДНР хоронит навсегда признание Украины российской территории. К этому привела бездарная политика Путина и его дипломатов.

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Путин провозгласил свою бездарность как победную точку. Глупо этому радоваться. Победа принадлежит совместным действиям НАТО с Киевом. Это они отхватить сумели территорию России.

  • Егорий

    Егорий
    4 часа назад

    Евгений Волков: Дай Бог, чтобы война прекратилась! Но обстановка свидетельствует, что за мир ещё придётся сражаться.

    Стесняюсь спросить, Евгений, вы готовы взять в руки автомат?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Никто из комментаторов своих детей в составе российских войск в ЛДНР не отправил?

    Если да, опишите свои эмоции, плиз!

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Пофиг, что доллар стал по 80,41! Зато крымняш и ЛДНР тоже.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Самое страшное, что от нас ничего не зависит, но многие понимают, что за это придется платить каждому. Ну, проснемся мы в стране с еще большими проблемами(хотя уж куда больше?), чем были вчера, вот и все...

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    А, по-моему, кое-кому стало скучно и решили померяться писюнами. Воеводы, б..ть

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    И выступление ночью, когда дорогие россияне спят, ни на какие мысли не наводит?

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Tуман

    С каким пор в 10 часов все россияне спят? Или по вашему ДВ это с 8 млн это все россияне?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Авантыч, не ёрничай

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Алиса65

    Да не переплатите там случайно.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Авантыч, ты прав! 8 млн дальневосточников это не россияне. Россияне только те, кто допущен к кормушке и имеет двойное гражданство или, как минимум, вид на жительство в одной из стран блока НАТО. )))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Ну если всякие байдены конфискуют зарубежную недвижимость и счета потриотов, то почему бы и нет. Но это не Крым. Психоз закончится,не успев начаться.

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...никто ничего конфисковывать не будет,потому что знают - в России у них можно больше активов конфисковать.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Егорий 53 минуты назад

    Евгений Волков: Дай Бог, чтобы война прекратилась! Но обстановка свидетельствует, что за мир ещё придётся сражаться.

    Стесняюсь спросить, Евгений, вы готовы взять в руки автомат?"

    Не стесняйтесь, спрашивайте. Даже почти в 70 лет - готов взять автомат для защиты Родины - России. Был против разрушения СССР и сейчас не желаю повторения этого же с Россией.

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Мне все мое детство рассказывали, что Россия никогда не участвовала в завоевательных войнах, только оборонялась. Реальность взрослых знаний разрушила эту уверенность. Сегодня все развеяно прахом.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    2 часа назад

    Евгений Волков, вам пора выйти из матрицы в реальный мир.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    Ясно одно: сложилась НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Что последует дальше? Это решается в самых высоких сферах. Можно стараться угадать, но точно ничего сказать нельзя. И на что-то заранее настраиваться не будет правильным. Остаётся только ждать.

  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    Ненавижу "ЕР" 13 минут назад

    Евгений Волков, вам пора выйти из матрицы в реальный мир.

    Это уже нереально

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Sergey Nifashev, да новая реальность сложиласть. Британцы обеспокоились. Ведь это теперь означает еще более реальное военное соприкосновение России с блоком НАТО. Это реально приближает к случайности военного конфликта. Это означает мы навсегда потеряли наше российское территориалное политическое пространство и согласились разделить его с западом. Спасибо Путину!!!! Молимся в радостном экстазе. Аминь

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    И этот сумасшедший дед идёт на выборы в 24 году и конечно же их выиграет. Страшные перспективы у России.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Страшные перспективы у России."

    Уже можно начинать бояться? Или за 2 года еще рано?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    создать части 1. Депутатский батальон 2. Прокурорский полк 3. Судейский взвод 4 Старогвардейский полк (активные старые коммуняки и пр) 5 Бригада чиновников 6 .Едро 2 шткрм полка и взвод пропагондонов к ней и отправить через Харьков на киев

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    В 24м году солнцеликий таксист выборы не только проиграет, но и выиграет за счёт рисования нужных цифр и вбросов бюллетеней! Педросовская классика с мухлежом на выборах давно стала обыденностью на 146%.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    ОТ, чем тебя таким Путин обидел, что ты его теперь винишь даже в своих энурезе и диарее?

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Еще и санкции запад не ввел , а доллар уже 81р и евро 91р, то ли еще будет. Ждем санкции ну и соответственно новые налоги.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Токарев, а ты в каком магазине долларами рассчитываешься?

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Плантон из офиса, я хлеб покупаю в магазине, который пекут на импортном, к сожалению оборудовании, надеюсь дальше продолжать не нужно, остальное додумаешь сам, это самый простой пример

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    46 минут назад

    А сам печь хлеб не пробовал?

    Продолжай дальше равняться на иностранную валюту.

  • Авантыч

    Авантыч
    30 минут назад

    Токарев

    Товарищ, доллар 76, а не 81. Вы куда смотрит? Чушь читайте и переписывайте. И для особо умных- доллар уже был 80 в 2020. Не померли? А когда он стал 68, вы писали как хорошо стало?

    Инфантильные нытики...

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Оффисный планктон, любопытно мне чем тебе Путин стал так люби

  • Токарев

    Токарев
    48 секунд назад

    Планктон, до маразма не опускайся, представь себе, хлеб печь сам я даже не пытаюсь и лечиться сам не лечусь, а иду в больницу и если есть проблемы то смотрят меня к сожалению, повторюсь еще раз, к сожалению, на буржуйском оборудовании или ты можешь назвать хоть какой нибудь захудалый томограф отечественного производства, и купленный он хоть и за рубли, но по курсу того же ненавистного доллара.

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