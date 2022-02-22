Амурские полицейские приняли участие в реконструкции событий битвы за Сталинград

Реконструкция боевых действий на Сталинградском тракторном заводе организована военно-патриотическим клубом «Восточный фронт». За постановкой наблюдали более 300 человек.

Военно-исторический клуб «Восточный фронт» организован два года назад энтузиастами из Амурской области и Хабаровска. В его составе есть бывшие военные и пенсионеры правоохранительных органов.

Одним из активных энтузиастов военной истории является подполковник полиции Алексей Тучин, преподаватель общеправовых и социальных дисциплин Центра профессиональной подготовки управления МВД России по Амурской области. Со своими товарищами по увлечению он проводит мероприятия, посвященные военной истории, для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников социальных учреждений.

В канун Дня защитника Отечества энтузиастами запланирован ряд военно-патриотических акций, в числе которых мероприятия для учащихся чигиринской школы и спортивного клуба, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.