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сегодня, 08:55 2

Амурские полицейские приняли участие в реконструкции событий битвы за Сталинград

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества

Амурские полицейские приняли участие в реконструкции событий битвы за Сталинград
Фото: Управление МВД по Амурской области

Реконструкция боевых действий на Сталинградском тракторном заводе организована военно-патриотическим клубом «Восточный фронт». За постановкой наблюдали более 300 человек.

Военно-исторический клуб «Восточный фронт» организован два года назад энтузиастами из Амурской области и Хабаровска. В его составе есть бывшие военные и пенсионеры правоохранительных органов.

Одним из активных энтузиастов военной истории является подполковник полиции Алексей Тучин, преподаватель общеправовых и социальных дисциплин Центра профессиональной подготовки управления МВД России по Амурской области. Со своими товарищами по увлечению он проводит мероприятия, посвященные военной истории, для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников социальных учреждений.

В канун Дня защитника Отечества энтузиастами запланирован ряд военно-патриотических акций, в числе которых мероприятия для учащихся чигиринской школы и спортивного клуба, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#история #культура #память #праздники

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Это надо было в Новорайчихинск съездить и на развалины стекольного завода. Правдоподобнее бы получилось.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    30 минут назад

    скоро реконструкция взятия киева

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