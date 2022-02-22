Василий Орлов поздравил амурских военных с Днём защитника Отечества

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В понедельник, 21 февраля, в областной филармонии состоялась церемония вручения наград, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Глава региона поздравил всех причастных к этому празднику.

— Для россиян 23 февраля – праздник народного масштаба. Во все века на Руси чтили защитников нашей Родины. И вся история российского государства, все успехи нашей страны неразрывно связаны с успехами русского оружия, советской и российской армии. Я хочу поблагодарить за помощь, которую армия оказывает в гражданской жизни. В прошлом году Вооружённые силы оказывали помощь в предупреждении и ликвидации очень крупного наводнения – строились дамбы, помогали в эвакуации людей, дезинфекции, оказывали помощь военной техникой, которая была задействована в ликвидации последствий наводнения. Не могу не сказать и о коронавирусной инфекции – Вооружённые силы передавали нам кислород, который использовался в ковидных госпиталях, помогали медиками. Ещё одно важное событие – в прошлом году началось строительство второй ветки БАМа – очень сложной и очень важной стройки, на которой работают железнодорожные войска. Я хочу пожелать успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям и мирного неба над головой, – в приветственном слове сказал Василий Орлов.

Губернатор Приамурья наградил лучших военных благодарностями «За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь празднования Дня защитника Отечества».