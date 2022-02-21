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21февраля
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сегодня, 19:01 0

В Амурской области за 20 лет помиловали около сотни человек

Региональной комиссии по помилованию исполнилось два десятка лет

В Амурской области за 20 лет помиловали около сотни человек
Фото: www.instagram.com/urb_amur

В Приамурье комиссия во вопросам помилования образовалась ровно 20 лет назад. Она состоит из 14 человек – юристов, учёных, врачей и общественных деятелей. Работают все они на общественных началах, сообщает пресс-служба управления региональной безопасности и противодействия коррупции Амурской области.

Комиссия сначала знакомится с делом, изучает личность осуждённого, при этом предвзятости быть не должно, а после голосует, можно ли его помиловать или нет.

За два десятка лет комиссия рассмотрела около тысячи ходатайств на помилования от осуждённых. В 99 случаях она была на стороне обратившегося. В семи случаях президент России согласился дать помилование: в четырёх из них осуждённых освободили от наказания, а трём сократили сроки лишения свободы. Отмечается, что положительных решений очень мало, так как в большинстве случаев такие ходатайства пишут люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

С июня 2020 года возглавляет комиссию Владимир Костин, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Амурской области.

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#закон #суды

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