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21февраля
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сегодня, 18:05 0

За сутки в Амурской области выявили 1871 случай COVID-19

Три человека скончались

За сутки в Амурской области выявили 1871 случай COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Приамурье выявили 1 871 заболевшего коронавирусной инфекции, 1 473 из них не делали прививку, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Темп прироста составил 2,4 %. Большая часть переносит болезнь в виде ОРВИ – 1 859 человек, в виде пневмонии – 12 амурчан. За последние сутки специалисты обследовали 1 331 жителя области. За всё время в регионе зарегистрировали 80 281 случай заражения COVID-19.

По информации портала стопкоронавирус.рф, от болезни скончались три человека. Ещё 24 госпитализировали, 119 – выздоровели.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 80 281 случай коронавируса. 59 701 из них закончились выздоровлением, 714 смертью пациентов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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