Обратиться в управляющую компанию в Благовещенске теперь можно через систему ГИС ЖКХ

Фото: dom.gosuslugi.ru

Все управляющие организации Благовещенска, а их на сегодня 51, зарегистрированы в федеральной системе ГИС ЖКХ. С помощью неё горожане могут написать обращение или жалобу в свою «управляйку», сообщает пресс-служба мэрии.

Управляющая организация, получив запрос, ответит в определенные законом сроки в личный кабинет и на указанный адрес электронный почты. ГИС ЖКХ – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через систему благовещенцы могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Специальной регистрации в системе не требуется, зайти в неё можно с помощью учётной записи Госуслуг.

Перейти в систему теперь можно прямо с официального сайта администрации Благовещенска. Баннер-ссылка располагается на главной странице. Также через ГИС ЖКХ горожане могут оплатить коммунальные услуги, передать показания счётчиков, контролировать работы по дому и их стоимость, проверить наличие лицензии управляющей организации.