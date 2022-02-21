Россияне, неофициально переболевшие ковидом, теперь могут получить QR-код
С 21 февраля доступно получение QR-кода по антителам
В соответствии с приказом Минздрава РФ с 21 февраля россияне могут получить QR-код при наличии антител. Раньше его могли получить только те, кто переболел коронавирусом или был вакцинирован от него.
Для получения QR-кода необходимо сдать тест на наличие иммуноглобулинов к возбудителю коронавируса. После получения результата теста спустя три дня он будет отражён на Госуслугах. Стоит отметить, что количество антител учитываться не будет – главное их наличие.
В отличии от сертификата, полученного после вакцинации или перенесённого заболевания, такой QR-код будет действовать всего полгода.
Напомним, что Татьяна Голикова еще в середине декабря 2021 года заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить QR-код. При этом соответствующий приказ был подписан только в начале февраля 2022 года.
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