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21февраля
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сегодня, 17:59 1

Россияне, неофициально переболевшие ковидом, теперь могут получить QR-код

С 21 февраля доступно получение QR-кода по антителам

Россияне, неофициально переболевшие ковидом, теперь могут получить QR-код
Фото: amurobl.ru

В соответствии с приказом Минздрава РФ с 21 февраля россияне могут получить QR-код при наличии антител. Раньше его могли получить только те, кто переболел коронавирусом или был вакцинирован от него.

Для получения QR-кода необходимо сдать тест на наличие иммуноглобулинов к возбудителю коронавируса. После получения результата теста спустя три дня он будет отражён на Госуслугах. Стоит отметить, что количество антител учитываться не будет – главное их наличие.

В отличии от сертификата, полученного после вакцинации или перенесённого заболевания, такой QR-код будет действовать всего полгода.

Напомним, что Татьяна Голикова еще в середине декабря 2021 года заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить QR-код. При этом соответствующий приказ был подписан только в начале февраля 2022 года.

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#COVID 19 #российская власть #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 минут назад

    Любыми способами втюхать куар, который отменяют. Это потресающе.

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