Россияне, неофициально переболевшие ковидом, теперь могут получить QR-код

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Для получения QR-кода необходимо сдать тест на наличие иммуноглобулинов к возбудителю коронавируса. После получения результата теста спустя три дня он будет отражён на Госуслугах. Стоит отметить, что количество антител учитываться не будет – главное их наличие.

В отличии от сертификата, полученного после вакцинации или перенесённого заболевания, такой QR-код будет действовать всего полгода.

Напомним, что Татьяна Голикова еще в середине декабря 2021 года заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить QR-код. При этом соответствующий приказ был подписан только в начале февраля 2022 года.