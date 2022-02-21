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21февраля
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Благовещенцев предостерегают от падения сосулек с крыш домов

Мэрия напоминает меры безопасности в связи с потеплением

Благовещенцев предостерегают от падения сосулек с крыш домов
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Управление по делам ГО и ЧС благовещенской мэрии в связи с тающим снегом из-за повышения среднесуточных температур воздуха напоминает жителям областной столицы о вероятности возникновения несчастных случаев. Они могут произойти в связи со сходом снежных масс и наледи с крыш зданий.

Сотрудники управления призывают горожан быть особенно внимательными: при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт, не игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения там, где нависают сосульки или идёт очистка крыш от снега.

Основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий:

  • не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволять детям находиться в таких местах;
  • не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
  • при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;
  • не ходить по улице в наушниках, поскольку можно не услышать шум падающего снега с крыши;
  • необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны и их нужно обходить стороной.
  • во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставлять их без присмотра, в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек;
  • соблюдать осторожность, не ходить близко у стен зданий, с которых свисают сосульки, так как они в любой момент могут упасть;
  • при обнаружении сосулек, свисающих с крыш домов, необходимо обратиться в обслуживающую этот дом управляющую компанию.

Кроме того, важно знать, что если во время движения по тротуару наверху послышится подозрительный шум, то нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

После падения с края крыши снег и лёд могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.

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#погода #происшествия

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