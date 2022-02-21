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Актриса Дарья Мельникова призналась, что после развода искала мужа на сайте знакомств

Мельникова поделилась подробностями расставания с Артуром Смольяниновым

Актриса Дарья Мельникова призналась, что после развода искала мужа на сайте знакомств
Фото: peopletalk.ru

Дарья Мельникова призналась, что после развода с Артуром Смольяниновым искала себе нового мужчину на сайте знакомств. В эфире шоу на «Авторадио» актриса заявила, что зарегистрировалась на одном из сайтов в надежде найти нового мужа, сообщает «Пятый канал».

Дарья рассказала, что познакомилась на сайте с двумя потенциальными женихами, но из их общения ничего не вышло. После неудачной попытки наладить свою личную жизнь она удалила свой аккаунт.

Мельникова нечасто делится подробностями своего развода. Ведущие шоу воспользовались случаем и поинтересовались, почему же их пара рассталась. Актриса в ответ пошутила, что они с мужем поняли, что их не связывает общая недвижимость и разбежались.

Мельникова и Смольянинов поженились в 2013 году. Свадьба актёров была простой – невеста даже не надевала свадебное платье. В 2015 году у них родился сын, которого назвали Артуром. А ещё через три года у супругов появился второй наследник Марк.

Прошлым летом Дарья сообщила об их разводе. Артистка признавалась, что очень тяжело переживала крушение брака. По её словам, близкие «соскребали её со дна». Выкарабкаться ей помогли друзья и психологическая терапия.

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#шоу-бизнес

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