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21февраля
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сегодня, 17:07 1

Жителей Благовещенска повеселил рекламный баннер с ошибками

Его разместили недалеко от крупного торгового центра

Жителей Благовещенска повеселил рекламный баннер с ошибками
Фото: @zona_comforta.pro.

Житель Благовещенска поделился в своём Instagram наблюдением: напротив строительной ярмарки на Мухина установлен баннер с ошибками. Почти все буквы в названиях стройматериалов перепутаны.

Исходя из того, что написано на баннере, горожанам предлагают приобрести по лучшим ценам: «фаасдные пналеи» (фасадные панели), «порфнстил» (профнастил); «мтеалолкорпат» (металлопрокат); «чрепеица» (черепица), «крипич» (кирпич) и другое.

В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо представители компании рассказали, что этот баннер висит с лета. Все опечатки сделаны намерено – для привлечения внимания потенциальных клиентов.

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#бизнес #жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    2 часа назад

    Китайсы писАли :)

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