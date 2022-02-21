Жителей Благовещенска повеселил рекламный баннер с ошибками

Фото: @zona_comforta.pro.

Житель Благовещенска поделился в своём Instagram наблюдением: напротив строительной ярмарки на Мухина установлен баннер с ошибками. Почти все буквы в названиях стройматериалов перепутаны.

Исходя из того, что написано на баннере, горожанам предлагают приобрести по лучшим ценам: «фаасдные пналеи» (фасадные панели), «порфнстил» (профнастил); «мтеалолкорпат» (металлопрокат); «чрепеица» (черепица), «крипич» (кирпич) и другое.

В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо представители компании рассказали, что этот баннер висит с лета. Все опечатки сделаны намерено – для привлечения внимания потенциальных клиентов.