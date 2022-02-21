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Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова разорвала отношения с женихом перед свадьбой

37-летняя Надежда Ермакова рассталась с Даниэлем Чистовым

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова разорвала отношения с женихом перед свадьбой
Фото: starhit.ru

Совсем недавно 37-летняя Надежда Ермакова объявила о скорой свадьбе с молодым избранником Даниэлем Чистовым. Однако сказка не продлилась долго. На днях Ермакова сообщила, что рассталась с возлюбленным, пишет «СтарХит».

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов познакомились на проекте «Дом-2». Когда Чистов подводил итоги 2021 года, самым главным событием он назвал знакомство с Надеждой. По его словам, он понял, что она та самая девушка, которую он «хочет взять в свою дальнейшую жизнь». Сама Ермакова называла предложение руки и сердца Даниэля судьбоносным событием и с нетерпением ждала дня свадьбы.

Однако их сказка не продлилась долго. На днях участница «Дома-2» объявила в своём блоге о разрыве с женихом. При этом Надежда не стала рассказывать подробностей случившегося.

Поклонники предположили, что бывшая пара расскажет всё на проекте. Однако Ермакова призналась, что ей «больно об этом говорить». Теперь фанаты пары ломают голову, что же могло стать причиной раздора.

По словам Надежды, всё изменилось буквально за неделю. За это время она и Даниэль успели стать друг для друга почти чужими людьми. Подписчики надеются, что пара сможет помириться и сойтись вновь.

Ермакова уже не в первый раз терпит крах в своих отношениях. Несколько лет назад она собиралась выйти замуж за избранника по имени Артём, но узнала о его изменах.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Возраст????

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