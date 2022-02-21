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21февраля
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сегодня, 16:47 0

Жителям Хэйхэ разрешили выходить на улицу

Меры карантина для населения ослаблены

Жителям Хэйхэ разрешили выходить на улицу
Фото: Biang.ru

С воскресенья, 20 февраля, жителям разных районов города Хэйхэ, за исключением зон средней эпидемиологической опасности, разрешили выходить из домов на улицу по одному и один раз в день. В городе было выявлено 13 случаев «омикрона».

Для выхода на улицу выдаются специальные пропуска. Можно сходить в магазин или просто погулять по улице. В другие жилые районы горожанам заходить, как и раньше, запрещено. Во время выхода на улицу обязательно ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

— Мы сегодня забрали наши пропуска. Теперь можно выходить в город за продуктами. Мы будем строго соблюдать меры по борьбе с коронавирусом и не выходить, если в этом нет надобности, чтобы не мешать работе штаба по борьбе с коронавирусом, – заявила в интервью телеканалу жительница Хэйхэ.

В Хэйхэ на данный момент выявлено 13 бессимптомных пациентов с коронавирусом. Все они находятся в централизованном карантине в одной из гостиниц города. Как сообщалось ранее, в Хэйхэ распространяется штамм «омикрон», вирус был ввезён в город из-за рубежа, сообщается на сайте biang.ru.

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#COVID 19 #Китай

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