В Амурской области выявили семь «чёрных кредиторов»

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В прошлом году Дальневосточное управление Банка России в Приморском крае выявило две финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба ЦБ России.

Первая пирамида, Senexa, была интернет-платформой. Людям предлагали три вида «застрахованного вклада», доходность которых якобы составляет 1-1,9 % в день. А для тех, кто приведёт новых клиентов, обещали поднять ставку до 7 %. Другая пирамида, «Примари Финанс», предлагала пять разных программ инвестирования, даже в драгоценные камни. Обманщики заверяли, что доходность будет 14-22 % годовых.

Как рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский, на сайтах пирамид не было никаких сведений об учредительных документах и финансовых активов, банками они не являлись. А большая прибыль и гарантированный доход, который обещают такие обманщики, должны сразу настораживать.

Кроме того, в 2021 году сотрудники ведомства выявили 73 нелегальных кредитора, больше всего в Якутии – 24. В Приморском и Хабаровском краях – 19 и 11 соответственно, в Амурской и Сахалинской областях – семь и четыре соответственно, в Камчатском крае и Магаданской области – по три, в Еврейской автономной области – два. У всех «чёрных кредиторов» не было разрешения на ведение финансовой деятельности.