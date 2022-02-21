89 % жителей Амурской области считают русский язык родным

Фото: пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области

День родного языка был установлен 17 ноября 1999 года на 30-й генеральной конференции Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с целью сохранения и развития языкового и культурного разнообразия и поддержки многоязычного образования.

В Амурской области в качестве родного языка большинство участников исследования (89 %) указало русский язык, а из других языков наибольшее количество амурчан назвали эвенский язык (8,1 %).

Вторым языком пользуются при общении с друзьями и знакомыми 23,2 % респондентов. Среди них коренные народы Дальнего Востока и представители армянского, азербайджанского, узбекского и дагестанского этносов.

Таковы результаты социологического исследования, проведённого в Амурской области отделом социально-политических исследований института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.