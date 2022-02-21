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21февраля
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сегодня, 15:13 2

В Благовещенске на парковке у магазина столб упал на автомобили

Причиной происшествия стали неосторожные маневры грузовика

В Благовещенске на парковке у магазина столб упал на автомобили
Фото: @bla.bla_blag

Обновлено: 16:59

В Благовещенске на парковке Амурснабсбыта упал бетонный столб, провода которого повредили ещё два стоящих рядом автомобиля. По сообщениям очевидцев, столб был сбит фурой, водитель, маневрируя на стоянке, не заметил столб.

Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции сейчас работают на месте, документируя происшествие.

Восстановительные работы на местной электросети будут проведены до конца дня.

— Сегодня в 11:40 на автостоянке в районе железнодорожного переезда на улице Мухина, водитель автомобиля Hino допустил наезд на препятствие-бетонный столб. В результате ДТП никто не пострадал, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИББД.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Столбы там какие-то пионеры-вредители ставили. Удивительно что не так часто их (столбы) сбивают.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Странно, что не Марк.

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