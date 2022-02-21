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21февраля
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сегодня, 15:59 5

Скончался руководитель Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев

Об этом известили сотрудники Министерства природных ресурсов Амурской области

Скончался руководитель Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

Министерство природных ресурсов Амурской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни руководителя Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеслава Горячева.

Вячеслав Григорьевич известен как грамотный и компетентный руководитель, настоящий профессионал, надежный коллега. Он был открытым для общения человеком, верным своим жизненным принципам, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области.


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#память

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    2 часа назад

    Соболезную..

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    2 часа назад

    Новость достойная опубликования ( Ежедневно сотни, тысячи уходят... и что?

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    2 часа назад

    Просто потому, что насяльника

  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Возраст????

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    15 минут назад

    Сериал помню в начале 90-х показывали по ТВ. "Горячев и другие". Где-то полторы серии я посмотрел.

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