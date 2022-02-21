Скончался руководитель Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

Министерство природных ресурсов Амурской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни руководителя Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеслава Горячева.

Вячеслав Григорьевич известен как грамотный и компетентный руководитель, настоящий профессионал, надежный коллега. Он был открытым для общения человеком, верным своим жизненным принципам, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области.

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Виктория Большакова