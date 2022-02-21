В амурских школах с 1 сентября будут обучать детей по обновлённым образовательным стандартам

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

С 1 сентября 2022 года в российских школах вступит в силу обновлённый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Официальный документ утвержден министерством просвещения Российской Федерации в 2021 году. Стандарт повышает планку качества обучения как для учеников, так и для учителей.

— Федеральный образовательный стандарт – это документ, утверждённый на федеральном уровне, в котором определено содержание образования (чему мы учим детей), результаты (что ребёнок должен знать), условия, которые должны быть созданы в школе, и отдельные единицы образовательного контента. Это тот базовый минимум, который школа должна дать ученикам. Он позволяет создать в стране единое образовательное пространство. При этом каждая школа вправе дополнительно включать в образовательную программу нечто своё, – прокомментировали в амурском минобрнауки. – С 1 сентября все российские школы переходят на новый стандарт. В нём особое внимание уделяется так называемой функциональной грамотности школьников. То есть знания, которые ребенок приобрел на занятиях, он должен научиться применять в жизни – при решении какой-то задачи он должен успешно применить знания и по математике, и по химии, и по физике. Мы всегда готовили детей к этому. Может быть, не так четко фокусировались на этом. А сейчас этому уделено особое внимание.

Переход на обновлённый стандарт будет плавным. Сначала это коснётся начальной школы и пятых классов. В Амурской области создана региональная координационная группа по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Амурской области на обновлённые стандарты. В её составе – представители министерства образования и науки и специалисты Амурского областного института развития образования.

— Принципиальных изменений организации образовательного процесса в школах обновлённые стандарты не повлекут. В них уточняются и конкретизируются требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения, определяется единое содержание обучения по школьным предметам, в том числе возможность изучения ряда предметов на углубленном уровне, обучение по индивидуальным учебным планам, – сообщили в Амурском областном институте развития образования. – Самый сложный вопрос на данный момент – это вопрос обеспеченности учебниками, соответствующими обновлённым программам по предметам. Их мы ждем к началу сентября 2022 года.

В настоящее время идёт мониторинг готовности амурских школ к изменениям в работе. Проверить необходимо кадровые, материально-технические, учебно-методические и другие условия реализации образовательной программы, чтобы успеть до 1 сентября обеспечить школы всем недостающим, сообщает министерство образования и науки Амурской области.