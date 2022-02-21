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21февраля
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сегодня, 15:02 0

Ипотечный рынок Амурской области ставит рекорды

В 2021 году выдано более 10 тысяч кредитов

Ипотечный рынок Амурской области ставит рекорды
Фото: pixabay.com

По итогам 2021 года в Амурской области заключено более 10 тысяч ипотечных договоров на общую сумму около 34 миллиардов рублей. Как рассказали в пресс-службе отделения Центробанка по Амурской области, в прошлом году был достигнут исторический максимум за всю историю.

— Несмотря на повышение ключевой ставки в прошлом году средневзвешенная процентная ставка по индивидуальному жилищному кредитованию была ниже, чем в 2020 и в 2019 годах. Она составляла 5,79 % против 6,34 % и 8,94 % годовых соответственно. Это связано с действием госпрограмм поддержки ипотечного кредитования и развитием проектного финансирования долевого жилищного строительства, – рассказал Алексей Боткин, начальник экономического отдела отделения Банка России по Амурской области.

Отмечается, что по данным на 1 января 2022 года совокупная задолженность амурчан по ипотеке составила 70 миллиардов рублей. За год эта цифра увеличилась на треть. При этом доля просроченной задолженности сократилась до 0,3 %. Увеличился и срок, на который амурчане берут ипотеку. По последним данным, он в среднем составляет 20,3 года.

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#экономика

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