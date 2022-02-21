Отец Жанны Фриске рассказал о потере ребёнка у младшей дочери

Недавно стало известно, что Наталья Фриске беременна. Эта новость стала большой радостью для семьи и неожиданностью для её поклонников. Это уже вторая беременность сестры Жанны. В программе «Ты не поверишь!» Владимир рассказал, что до этого у дочери случился выкидыш.

Произошло это вскоре после смерти Жанны Фриске от рака. У певицы остался сын Платон, который живёт с её гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Все эти годы Владимир Фриске судится за возможность видеться с внуком.

В то время, когда умерла Жанна, Наталья была беременна. Девушка очень переживала из-за потери сестры, поэтому и случилась трагедия — она потеряла ребёнка. Помимо трагических событий в семье у Натальи также был конфликт с супругом Сергеем Вшивковым, с которым позже она развелась.

По словам Владимира Фриске, когда младшая дочь потеряла ребёнка, у него уже забилось сердце. Отец певицы отмечает, что, если бы не несчастный случай, то у Платона сейчас был бы двоюродный брат.

Напомним, Жанна Фриске умерла после долгой борьбы с раком мозга в 2015 году. После её смерти между Дмитрием Шепелевым и семьёй Фриске длится конфликт из-за ребёнка певицы. За это время телеведущий уже обзавёлся другой семьёй, где родился ещё один ребёнок.