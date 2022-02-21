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Отец Жанны Фриске рассказал о потере ребёнка у младшей дочери

Наталья Фриске потеряла первого ребёнка после смерти сестры

Отец Жанны Фриске рассказал о потере ребёнка у младшей дочери
Фото: nsk.kp.ru

Отец Жанны Фриске всегда охотно даёт интервью и может откровенно рассказать даже о достаточно болезненных вещах. Недавно Владимир Фриске рассказал о неудачной первой беременности младшей дочери Натальи. Мужчина признаётся, что тогда трудно пришлось всей их семье, пишет «СтарХит».

Недавно стало известно, что Наталья Фриске беременна. Эта новость стала большой радостью для семьи и неожиданностью для её поклонников. Это уже вторая беременность сестры Жанны. В программе «Ты не поверишь!» Владимир рассказал, что до этого у дочери случился выкидыш.

Произошло это вскоре после смерти Жанны Фриске от рака. У певицы остался сын Платон, который живёт с её гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Все эти годы Владимир Фриске судится за возможность видеться с внуком.

В то время, когда умерла Жанна, Наталья была беременна. Девушка очень переживала из-за потери сестры, поэтому и случилась трагедия — она потеряла ребёнка. Помимо трагических событий в семье у Натальи также был конфликт с супругом Сергеем Вшивковым, с которым позже она развелась.

По словам Владимира Фриске, когда младшая дочь потеряла ребёнка, у него уже забилось сердце. Отец певицы отмечает, что, если бы не несчастный случай, то у Платона сейчас был бы двоюродный брат.

Напомним, Жанна Фриске умерла после долгой борьбы с раком мозга в 2015 году. После её смерти между Дмитрием Шепелевым и семьёй Фриске длится конфликт из-за ребёнка певицы. За это время телеведущий уже обзавёлся другой семьёй, где родился ещё один ребёнок.

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#дети #шоу-бизнес

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