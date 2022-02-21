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21февраля
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сегодня, 14:46 3

В Забайкалье на мужчину напали сразу восемь бездомных собак

Ему удалось отбиться от них и убежать

В Забайкалье на мужчину напали сразу восемь бездомных собак
Фото: pixabay.com

В городе Краснокаменск Забайкальского края на мужчину напала стая из восьми бездомных собак, сообщает РЕН ТВ.

Это случилось вчера, когда пострадавший шёл домой из гаража. Сначала к нему подбежала одна собака, но она не нападала. После пришли ещё две и набросились на него, а после – ещё пять. Забайкалец кинул камень, но собаки не отреагировали. Мужчина взял нож и ударил им одного из псов, после чего собака убежала с ножом в ране. Остальные бросились на проезжавшую мимо машину.

Потерпевший подал заявление в полицию.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Забайкальскому краю, по поводу публикаций в СМИ о нападении собак на мужчину проводят доследственную проверку. Следователи опросят потерпевшего, установят свидетелей произошедшего, а также запросят объяснения должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей района.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Стоит предложить нашей Думе создать закон (это же ее любимое занятие), обязывающий всех губеров и градоначальников, которые передвигаются исключительно на четырех колесах и черпают все данные о жизни страны только из статистики в интернете, хотя бы раз в месяц/квартал проводить эдакий "профчас на земле" с походом на своих двоих по рядовым улицам с целью ознакомления с реальностью. Глядишь мыслить начнут по другому, более приземленно. А уж забайкальскому губеру, специалисту по оцеплению кварталов особенно это будет полезно, особенно если ЕГО погрызут бездомные пёсики.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Мужик просто зажёл на собачью территорию без пары батонов колбасы. Вот и выхватил по заслугам. Собаки на него ещё и заяву напишут за превышение мер обороны. Они же на него без оружия, а мужик с ножом попёр. Блин, тут ещё и жестокое обращение с животными корячится. )))

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    там в этом городе все с ножами ходят? и зона там где Ходорковский сидел. Плюс урановые руды добывают.Суровые мужики и не плачут. В СССР уже за ножик привлекли бы, а сейчас хоть саблю носи -главное чтобы не ХО

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