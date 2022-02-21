В Забайкалье на мужчину напали сразу восемь бездомных собак

Фото: pixabay.com

Это случилось вчера, когда пострадавший шёл домой из гаража. Сначала к нему подбежала одна собака, но она не нападала. После пришли ещё две и набросились на него, а после – ещё пять. Забайкалец кинул камень, но собаки не отреагировали. Мужчина взял нож и ударил им одного из псов, после чего собака убежала с ножом в ране. Остальные бросились на проезжавшую мимо машину.

Потерпевший подал заявление в полицию.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Забайкальскому краю, по поводу публикаций в СМИ о нападении собак на мужчину проводят доследственную проверку. Следователи опросят потерпевшего, установят свидетелей произошедшего, а также запросят объяснения должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей района.