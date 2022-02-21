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21февраля
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сегодня, 15:19 0

На прошлой неделе ОРВИ заболели 10,5 тысячи амурчан

Эпидемиологическая обстановка в Амурской области с 14 по 20 февраля

На прошлой неделе ОРВИ заболели 10,5 тысячи амурчан
Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировали ОРВИ у 10 585 амурчан. Это выше недельного эпидемического порога на 66,9 процента.

Взрослые стали болеть чаще почти в три раза. Заболеваемость у детей не превышает нормы.

Преобладают вирусы не гриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус). На высоком уровне остаются показатели заболеваемости внебольничными пневмониями. Амурчане заболевают в 4,4 раза больше, чем в среднем в течение года.

Средними остаются показатели по заболеваемости кишечными инфекциями. Сейчас традиционно отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов).

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#здоровье #медицина

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