На прошлой неделе ОРВИ заболели 10,5 тысячи амурчан

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировали ОРВИ у 10 585 амурчан. Это выше недельного эпидемического порога на 66,9 процента.

Взрослые стали болеть чаще почти в три раза. Заболеваемость у детей не превышает нормы.

Преобладают вирусы не гриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус). На высоком уровне остаются показатели заболеваемости внебольничными пневмониями. Амурчане заболевают в 4,4 раза больше, чем в среднем в течение года.

Средними остаются показатели по заболеваемости кишечными инфекциями. Сейчас традиционно отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов).