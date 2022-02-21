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21февраля
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сегодня, 14:23 2

В Амурской области профсоюзный деятель получил судимость за поддельный документ

Выдав незаконную справку, функционер навлёк на себя уголовное преследование

В Амурской области профсоюзный деятель получил судимость за поддельный документ
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел дело гражданина, который, занимая должность председателя профсоюза здравоохранения, выдал одной из студенток справку об участии в добровольческой деятельности по помощи в профилактике, диагностике и лечении заболеваний. При этом он знал, что студентка никогда не занималась подобной деятельностью.

Справка девушке понадобилась для того, чтобы иметь преимущество при поступлении в медицинский вуз. Выяснилось, что председатель профсоюза подготовил для этой студентки сразу две справки.

В связи с тем, что гражданин обвинялся в преступлении небольшой тяжести, был не судим и вносил пожертвования социальным учреждениям, суд назначил ему денежный штраф в сумме 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Безвозмездно справку студентке дал? Два раза...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 минуты назад

    Председатель профсоюза подготовил для этой студентки две справки,одну из которых съел.

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