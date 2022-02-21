В Амурской области профсоюзный деятель получил судимость за поддельный документ
Выдав незаконную справку, функционер навлёк на себя уголовное преследование
Благовещенский городской суд рассмотрел дело гражданина, который, занимая должность председателя профсоюза здравоохранения, выдал одной из студенток справку об участии в добровольческой деятельности по помощи в профилактике, диагностике и лечении заболеваний. При этом он знал, что студентка никогда не занималась подобной деятельностью.
Справка девушке понадобилась для того, чтобы иметь преимущество при поступлении в медицинский вуз. Выяснилось, что председатель профсоюза подготовил для этой студентки сразу две справки.
В связи с тем, что гражданин обвинялся в преступлении небольшой тяжести, был не судим и вносил пожертвования социальным учреждениям, суд назначил ему денежный штраф в сумме 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.
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