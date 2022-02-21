В Амурской области профсоюзный деятель получил судимость за поддельный документ

Благовещенский городской суд рассмотрел дело гражданина, который, занимая должность председателя профсоюза здравоохранения, выдал одной из студенток справку об участии в добровольческой деятельности по помощи в профилактике, диагностике и лечении заболеваний. При этом он знал, что студентка никогда не занималась подобной деятельностью.

Справка девушке понадобилась для того, чтобы иметь преимущество при поступлении в медицинский вуз. Выяснилось, что председатель профсоюза подготовил для этой студентки сразу две справки.

В связи с тем, что гражданин обвинялся в преступлении небольшой тяжести, был не судим и вносил пожертвования социальным учреждениям, суд назначил ему денежный штраф в сумме 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.