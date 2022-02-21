В январе в Амурской области в эксплуатацию сдали 619 новых квартир

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Амурстат опубликовал официальную статистику жилищного строительства в регионе. По данным ведомства, в январе 2022 года организациями всех форм собственности построено 619 новых квартир общей площадью 42,4 тысячи квадратных метров. Это в 17 раз больше, чем в январе прошлого года.

— Населением за счёт собственных и заёмных средств построено 145 квартир общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров, или в 11 раз больше января 2021 года, – рассказали в Амурстате.

Там отметили, что при этом доля индивидуального домостроения относительно общего объёма жилищного строительства сократилась: в январе 2021 года она составляла 69,4 %, а в январе 2022 – 46,1 %.