Певица МакSим рассказала о проблемах с голосом после перенесённой пневмонии

МакSим рассказала, что после тяжёлой болезни лёгкие восстанавливаются с трудом. При этом врачи пока запрещают певице летать. Однако звезда согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться на сцену.

Врач-отоларинголог Элеонора Терехова объяснила, что после пневмонии у МакSим начались очень неблагоприятные процессы. По её словам, в лёгких образуется фиброзная ткань, в результате чего нарушается эластичность лёгких. Это влияет на голос – он становится не таким звонким и сильным, как до болезни.

Певицу это всё очень расстраивает, поэтому всё своё время она пока посвящает дочерям и своей школе искусств. Однако коллеги МакSим уверены, что она ещё обязательно порадует своих поклонников новыми песнями.

Композитор Брендон Стоун считает, что скоро голос артистки должен восстановиться. Он знает, что звезда не сможет жить без песен, поэтому у неё всё будет хорошо.

Летом прошлого года МакSим попала в реанимацию с пневмонией. Долгое время певица находилась в тяжёлом состоянии в медикаментозной коме. Врачам удалось заставить её легкие снова заработать самостоятельно, однако без последствий не обошлось.