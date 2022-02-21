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21февраля
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сегодня, 13:25 0

В Амурской области из-за солнечной интерференции в телеэфире могут возникнуть помехи

Прерывание сигналов может наблюдаться до 13 марта

В Амурской области из-за солнечной интерференции в телеэфире могут возникнуть помехи
Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня над Приамурьем начинается космическое явление – весенняя солнечная интерференция, из-за которой возможны помехи в телеэфире и FM-радиовещании.

Сейчас Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием, в какой-то момент Солнце находится позади спутника связи, то есть на одной линии с приёмной земной станции. Мощные солнечные сигналы могут глушить сигналы спутника. Это длится несколько минут в сутки.

В области помехи могут наблюдаться до 13 марта, с 12:05 до 15:45. Прерывание сигнала будет варьироваться от нескольких секунд до 17 минут.

Сейчас цифровые технологии позволили минимизировать воздействие космического явления, в так называемые пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на приём сигнала с резервного спутника. Если на вашем телевизоре после помех картинка замерла или рассыпалась, то нужно его перезагрузить, выключив из розетки на минуту и ТВ, и приставку. Если это не поможет, то стоит запустить автопоиск каналов.

График возможных помех в Приамурье можно посмотреть на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

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#космос #телеком #технологии

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