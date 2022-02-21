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21февраля
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Новой избранницей миллиардера Илона Маска стала актриса Наташа Бассетт

50-летний Илон Маск уже несколько месяцев встречается с 27-летней австралийской актрисой

Новой избранницей миллиардера Илона Маска стала актриса Наташа Бассетт
Фото: wday.ru

Новой девушкой Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Несколько дней назад журналисты издания «Hollywood Life» засекли 50-летнего миллиардера и его подругу в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолёте, пишет «Комсомольская правда».

Папарацци сняли Маска, который спускался по трапу своего самолёта, а за ним следовала рыжеволосая Наташа Бассет.

Самый богатый человек планеты и молодая актриса встречаются уже несколько месяцев. Наташа в 19 лет переехала из Сиднея в Нью-Йорк и с тех пор пыталась пробиться в Голливуде. Недавно она снялась в картине про Элвиса Пресли, которая выйдет на экраны в 2022 году.

Осенью прошлого года Илон Маск объявил о разрыве с певицей Граймс. Бизнесмен и канадская исполнительница были вместе три года, у них родился сын. После их расставания Маск сообщил, что они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать ребёнка. По словам миллиардера, его работа требует, чтобы он жил в Техасе и много ездил за границу, а работа Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе.

Этот малыш стал для Илона Маска уже шестым ребёнком. Первой супругой бизнесмена была писательница Джастин, с которой Маск учился в одном университете. Они поженились в 2000 году, у пары родились пятеро сыновей.

В 2008 году Илон и Джастин объявили о разводе, после чего Маск женился на британской актрисе Талуле Райли. Они расстались в 2016 году.

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#бизнес #СМИ #шоу-бизнес

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