Новой избранницей миллиардера Илона Маска стала актриса Наташа Бассетт

Папарацци сняли Маска, который спускался по трапу своего самолёта, а за ним следовала рыжеволосая Наташа Бассет.

Самый богатый человек планеты и молодая актриса встречаются уже несколько месяцев. Наташа в 19 лет переехала из Сиднея в Нью-Йорк и с тех пор пыталась пробиться в Голливуде. Недавно она снялась в картине про Элвиса Пресли, которая выйдет на экраны в 2022 году.

Осенью прошлого года Илон Маск объявил о разрыве с певицей Граймс. Бизнесмен и канадская исполнительница были вместе три года, у них родился сын. После их расставания Маск сообщил, что они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать ребёнка. По словам миллиардера, его работа требует, чтобы он жил в Техасе и много ездил за границу, а работа Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе.

Этот малыш стал для Илона Маска уже шестым ребёнком. Первой супругой бизнесмена была писательница Джастин, с которой Маск учился в одном университете. Они поженились в 2000 году, у пары родились пятеро сыновей.

В 2008 году Илон и Джастин объявили о разводе, после чего Маск женился на британской актрисе Талуле Райли. Они расстались в 2016 году.