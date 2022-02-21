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21февраля
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сегодня, 13:03 1

Золотодобытчики нанесли ущерб Амурской области на 138 миллионов

Василий Орлов отметил, что главное – не штрафы, а охрана экологии

Золотодобытчики нанесли ущерб Амурской области на 138 миллионов
Фото: WWF

В 2021 году в Амурской области золотодобытчики нанесли ущерб природе на 138 миллионов рублей. Наказаны штрафами были 62 компании, деятельность пяти предприятий приостанавливалась на срок от 20 до 90 суток. На данный момент суды ещё идут, ущерб возмещён не полностью, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Безусловно, мы должны требовать, чтобы компании проводили все необходимые мероприятия, чтобы они закладывали в бюджет и средства на вывоз мусора, и на рекультивацию лесных участков. Наша задача – не обложить золотодобытчиков штрафами, а навести порядок в отрасли, чтобы реки не загрязнялись, – отметил губернатор Василий Орлов.

Работа по борьбе за экологию в этом году уже вот-вот начнётся. Рабочая группа при региональном минприроды уже создана.

— Сейчас начало сезона, поэтому нам необходимо действовать. Работать нужно и тактически, то есть с осуществлением выездов и проверок, и на уровне инициатив по внесению изменений в законодательство, если это необходимо, – заявил Василий Орлов.

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#закон #областная власть #природа #экология #губернатор

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Да в чем-же заключается порядок-то как не в штрафах и не тощько в штрафах? Облагать штрафами надо. Отбирать лицензии и вообще запрещать добычу проштрафившимся. Какой иной порядок Орлов еще выдумал? У бизнесмена сознательность проходимца-пройдохи. Можетт Орлов за сознательность из своего кармана платить собирается? Ну тогда нет возражения

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