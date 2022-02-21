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21февраля
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сегодня, 12:05 0

Рысь, разгуливавшую в Благовещенске, поймали на гуся

В охотуправлении поделились подробностями «охоты» на дикую кошку

Рысь, разгуливавшую в Благовещенске, поймали на гуся
Фото: охотуправление

16 февраля в Благовещенске заметили рысь. Лесную кошку специалисты охотуправления после получения сообщения нашли не сразу – животное скрывалось в районе Амурской, 1. Подробностями того, как ловили рысь, поделились в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

— Накануне кошка пробралась во двор жителей частного дома по соседству. У благовещенцев живут гуси, на одного из них хищник совершил охоту. Специалисты поместили отловленную птицу в клетку в качестве приманки и таким образом поймали хищника, – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что эта рысь родилась в прошлом году, пол её ещё не определили. Животное серьёзно ослаблено, и к людям она вышла скорее всего из-за этого.

— Сейчас рысь находится в Амурском биолого-туристическом центре под наблюдением специалистов. Ей предстоит осмотр ветеринаров и реабилитация, – добавили в охотуправлении.

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#животные

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