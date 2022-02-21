Рысь, разгуливавшую в Благовещенске, поймали на гуся

Фото: охотуправление

— Накануне кошка пробралась во двор жителей частного дома по соседству. У благовещенцев живут гуси, на одного из них хищник совершил охоту. Специалисты поместили отловленную птицу в клетку в качестве приманки и таким образом поймали хищника, – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что эта рысь родилась в прошлом году, пол её ещё не определили. Животное серьёзно ослаблено, и к людям она вышла скорее всего из-за этого.

— Сейчас рысь находится в Амурском биолого-туристическом центре под наблюдением специалистов. Ей предстоит осмотр ветеринаров и реабилитация, – добавили в охотуправлении.