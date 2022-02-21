Рысь, разгуливавшую в Благовещенске, поймали на гуся
В охотуправлении поделились подробностями «охоты» на дикую кошку
16 февраля в Благовещенске заметили рысь. Лесную кошку специалисты охотуправления после получения сообщения нашли не сразу – животное скрывалось в районе Амурской, 1. Подробностями того, как ловили рысь, поделились в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
— Накануне кошка пробралась во двор жителей частного дома по соседству. У благовещенцев живут гуси, на одного из них хищник совершил охоту. Специалисты поместили отловленную птицу в клетку в качестве приманки и таким образом поймали хищника, – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что эта рысь родилась в прошлом году, пол её ещё не определили. Животное серьёзно ослаблено, и к людям она вышла скорее всего из-за этого.
— Сейчас рысь находится в Амурском биолого-туристическом центре под наблюдением специалистов. Ей предстоит осмотр ветеринаров и реабилитация, – добавили в охотуправлении.
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