Бывшая жена Александра Серова пожаловалась, что певец не даёт ей видеться с внуками

Недавно дочь Александра Серова Мишель родила второго ребёнка – сына Макара. В своём блоге Стебенёва призналась, что не может навестить внуков из-за запрета бывшего мужа.

Елена рассказала подписчикам, что уже больше года не может видеть свою внучку так часто, как ей бы хотелось. А после рождения внука не может видеть и малыша. Причина в том, что Мишель вместе с семьёй живёт в доме отца, куда вход бывшей жене Серова запрещён.

По словам Стебенёвой, она не горит желанием встречаться и общаться с бывшим супругом, но при этом очень хочет увидеть внуков, чтобы в полной мере почувствовать себя бабушкой. Она отмечает, что самой Мишель сложно приезжать к ней с малышами, но надеется эту проблему решить. Елена считает, что дочь сама должна поговорить с отцом и найти правильные слова. По её мнению, обиды и эгоизм не должны лишать радости общения родных и близких.

Стебенёва сожалеет, что выставляет их семейную ситуацию на всеобщее обозрение, но больше не может молчать и не видит другого выхода. Она очень хочет, чтобы наступил мир и все близкие были счастливы.

Многие поклонники поддержали Елену. Они считают, что ситуация быстро разрешится, если дочь не будет жить на территории отца и зависеть от него материально. По их мнению, обеспечивать семью должен муж Мишель, а не дедушка, тогда он не сможет диктовать свои условия.