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21февраля
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В Амурской области готовят пожарных-лесорубов

Авиабаза лесоохраны продолжает готовиться к пожароопасному периоду

В Амурской области готовят пожарных-лесорубов
Фото: pixabay.com

Амурский учебно-методический центр ГО, ПБ и ЧС обучил сотрудников авиабазы навыкам расчистки территории от лесных насаждений. Это необходимо при борьбе с лесными пожарами.

Авиапожарных обучили валке деревьев, расчистке территории от кустарника и другим навыкам, которые могут пригодиться в борьбе с природными пожарами. Амурская авиабаза последовательно наращивает возможности по борьбе с огнём в лесу, обучает людей и получает новую технику. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что авиабаза получила два новых топливозаправщика, а Новосибирский авиазавод заканчивает модернизацию двух новых самолётов ТВС-2, один из которых уже прибыл в Амурскую область.

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#пожары

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