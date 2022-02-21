В Амурской области готовят пожарных-лесорубов

Амурский учебно-методический центр ГО, ПБ и ЧС обучил сотрудников авиабазы навыкам расчистки территории от лесных насаждений. Это необходимо при борьбе с лесными пожарами.

Авиапожарных обучили валке деревьев, расчистке территории от кустарника и другим навыкам, которые могут пригодиться в борьбе с природными пожарами. Амурская авиабаза последовательно наращивает возможности по борьбе с огнём в лесу, обучает людей и получает новую технику. Ранее Амур.инфо сообщало о том, что авиабаза получила два новых топливозаправщика, а Новосибирский авиазавод заканчивает модернизацию двух новых самолётов ТВС-2, один из которых уже прибыл в Амурскую область.