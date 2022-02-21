Итоги Олимпиады-2022 в Пекине

Фото: olympic_russia

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр 2022 года. Подборку самых ярких, интересных, грустных и скандальных событий прошедших игр подготовило Амур.инфо.

Медальный зачёт

Больше всего медалей завоевали спортсмены из Норвегии – 37 медалей, причем большинство из них – золото. На втором месте с 32 медалями россияне. На третьем – представители Германии. В активе этой команды 27 медалей.

По числу золотых медалей команда российских спортсменов на девятом месте – в активе сборной их шесть. Одну из них сборной принесла дальневосточная спортсменка Вероника Степанова. 21-летняя лыжница из города Елизово Камчатского края выиграла золото в эстафете, став самой молодой чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках. Это достижение лучшее как среди женщин, так и среди мужчин.

Тройка «золотых» лидеров выглядит следующим образом: Норвегия (16 медалей), Германия (12 медалей), Китай (9 медалей).

Золото нашей команде принесли:

лыжные гонки (скиатлон) – Александр Большунов;

фигурное катание (командный турнир) – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов;

лыжные гонки (эстафета) – Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова;

лыжные гонки (эстафета) – Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов;

фигурное катание (личный зачёт) – Анна Щербакова;

лыжные гонки (масс-старт) – Александр Большунов.

Рекорды россиян

Не обошлось на этой Олимпиаде и без рекордов. Во-первых, завоеванные 32 медали – это национальный рекорд. До этого максимум, который завоевывали россияне – это 29 медалей в Сочи и 29 медалей, которые завоевала сборная СССР в 1988 году в Калгари.

Во-вторых, россияне установили новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте: наши мужчины в командной гонке преодолели дистанцию за 3:36:62!

В-третьих, настоящее чудо совершила наша фигуристка Александра Трусова. По ходу выступления в произвольной программе Трусова выполнила пять четверных прыжков и ни разу не упала. Таким образом, россиянка за одну программу заработала 177,13 балла. Но, несмотря на это Александра завоевала «серебро», а «золото» забрала Щербакова, которая лучше откатала короткую программу и по сумме баллов обошла Трусову.

Допинг-скандал

Главный скандал этой Олимпиады – положительная декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой. Напомним как разворачивались события: 25 декабря 2021 года Камилла сдаёт тест, результаты которого публикуют в тот момент, когда становится известно, что россияне завоевали «золото» в командных соревнованиях по фигурному катанию. Из-за этого была отменена церемония награждения. После долгих разбирательств Камиле разрешили участвовать в личных соревнованиях. 15-летняя девушка находилась под постоянным давлением мировой прессы, участвовала в разбирательствах WADA и… как итог не смогла откатать свою произвольную программу без ошибок. Камила Валиева заняла четвёртое место.

— Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира, – сказал в эфире во время соревнований телекомментатор Андрей Журанков.

Почти «золото»

Отметим, что в копилке сборной могло бы быть на одну золотую медаль больше. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «серебро» уступив Суй Вэньцзин и Хань Цун всего 0,63 балла. Решил итог соревнований один элемент – четвертая подкрутка, которую не делает никто в мире, кроме китайских спортсменов.

Была надежда и на наших хоккеистов, но в столкновении с финнами наши спортсмены уступили. И снова «серебро»! Отметим, что это первое олимпийское «золото» для Финляндии: до этого они завоевывали только «серебро» в 1988 и 2006 годах.

Олимпиада не кончается

Праздник спорта на этом не заканчивается. Совсем скоро, а именно 4 марта, начнутся Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 13 марта включительно.