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21февраля
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сегодня, 12:00 2

Канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в марте 2023 года

Об этом рассказал гендиректор компании-проектировщика Антон Чудаев

Канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в марте 2023 года
Фото: архив Амур.инфо

Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ начнёт работать в марте 2023, об этом сообщил генеральный директор компании-проектировщика Антон Чудаев.

Строить дорогу начали ещё в 2019 году, строительно-монтажные работы стартовали в апреле 2021 года. Это второй такой проект в России, при работах возникли некоторые проблемы. Так, по построенному автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ нельзя было перемещать оборудование. Ещё одна трудность – различия в нормативном регулировании правил и строительства в России и Китае. Экспертизу документов делали сразу в двух странах, правила и стандарты такой экспертизы также отличаются.

Как сообщает Biang.ru, возникли проблемы и с перемещением персонала, расхождением системы координат. Чудаев считает, что эти трудности – типовые для российско-китайских строительных проектов, если их решить, то в будущем работы будут проходить быстрее и эффективнее.

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#Китай #строительство #дороги #экономика

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Будет, как с мостом через Амур. Мост есть, движения нет! )

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Вот и нужно было сначала "утрясти" ВСЕ правовые, технические трудности предстоящего строительства, а потом уже голосить на ВСЕХ углах и перед ВСЕМИ о возможностях "канатки". Есть хорошая поговорка: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".

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