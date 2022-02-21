Канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в марте 2023 года

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Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ начнёт работать в марте 2023, об этом сообщил генеральный директор компании-проектировщика Антон Чудаев.

Строить дорогу начали ещё в 2019 году, строительно-монтажные работы стартовали в апреле 2021 года. Это второй такой проект в России, при работах возникли некоторые проблемы. Так, по построенному автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ нельзя было перемещать оборудование. Ещё одна трудность – различия в нормативном регулировании правил и строительства в России и Китае. Экспертизу документов делали сразу в двух странах, правила и стандарты такой экспертизы также отличаются.

Как сообщает Biang.ru, возникли проблемы и с перемещением персонала, расхождением системы координат. Чудаев считает, что эти трудности – типовые для российско-китайских строительных проектов, если их решить, то в будущем работы будут проходить быстрее и эффективнее.