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В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулём

В Уссурийске на дороге развернулась настоящая погоня

В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулём
Фото: pixabay.com

В Приморье полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного за рулём иномарки.

В Уссурийске во время погони за пьяным водителем, который пытался скрыться и создавал аварийные ситуации, сотрудники полиции открыли стрельбу по колёсам его иномарки, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль, который двигался с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, но водитель, увеличив скорость, решил скрыться.

— Полицейские приняли решение применить табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам автомобиля. В районе улицы Комарова нарушителя остановили, – отметила руководитель пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Нарушителем оказался 46-летний местный житель, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. На водителя составлены протоколы по пяти статьям.

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#дороги #Дальний Восток #ДТП #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Пора бы в штат гайцев снайпера с ОСВ-96 включать. Один выстрел - один автомобиль. )

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