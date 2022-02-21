Россиян ждёт короткая рабочая неделя

Пресс-служба Роструда напоминает, что эта неделя – четырёхдневная. В среду всех граждан России ждёт выходной, а во вторник – сокращённый на один час рабочий день.

— По производственному календарю, 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем, – сообщили в Роструде.

Следующая короткая неделя придётся на март и связана с Международным женским днём. Выходные продлятся три дня – с 6 по 8 марта, а следующая за ними рабочая неделя и вовсе будет трёхдневной. Но есть и минусы – до этой короткой недели россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с сокращённым рабочим днём в субботу, 5 марта.