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21февраля
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сегодня, 10:59 0

Амурские пограничники обнаружили схрон с наркотиками

Задержаны двое местных жителей

Амурские пограничники обнаружили схрон с наркотиками
Фото: Пограничное управление ФСБ по Амурской области

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Амурской области за хранение наркотиков в крупном размере задержаны двое амурчан 1999 и 1981 годов рождения.

Незаконная деятельность предприимчивых мужчин, проживающих в селе Новоалександровка Тамбовского района, была пресечена пограничниками. Найденное вещество тёмно-зеленого цвета общей массой около 70 килограммов отправлено на экспертное исследование. В случае, если специалисты подтвердят, что содержимое схрона является наркотиком, подозреваемым грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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