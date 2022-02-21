Амурские пограничники обнаружили схрон с наркотиками

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Амурской области за хранение наркотиков в крупном размере задержаны двое амурчан 1999 и 1981 годов рождения.

Незаконная деятельность предприимчивых мужчин, проживающих в селе Новоалександровка Тамбовского района, была пресечена пограничниками. Найденное вещество тёмно-зеленого цвета общей массой около 70 килограммов отправлено на экспертное исследование. В случае, если специалисты подтвердят, что содержимое схрона является наркотиком, подозреваемым грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской области.