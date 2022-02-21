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21февраля
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сегодня, 10:22 0

Коллеги Валерия Николаева собирают деньги для его семьи

Актёр Валерий Николаев находится в психиатрической больнице

Коллеги Валерия Николаева собирают деньги для его семьи
Фото: goodhouse.ru

56-летний Валерий Николаев оказался в эпицентре скандала, а теперь проходит лечение в психиатрической больнице. Стало известно, что семья актёра осталась без денег, а сам он недавно взял большой кредит. Коллеги Николаева решили финансово помочь его семье, сообщает «Комсомольская правда».

Серьёзные проблемы у Валерия Николаева начались после смерти родителей. Тогда у актёра случился срыв, он начал пить. Потом он решил начать новую жизнь – продал родительскую квартиру и взял кредит, чтобы создать свою киностудию, но из этого ничего не вышло. А в феврале 2016 года Николаев в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, сбив пешехода. К счастью, он не причинил ущерб здоровью человека и отделался лишением прав.

После этого звёздных ролей артист больше не получал, но на жизнь зарабатывал. Последние восемь лет Валерия поддерживает жена Эльмира Земскова – воздушная гимнастка младше актера на 19 лет. Восемь месяцев назад у супругов родился сын. Казалось, что жизнь налаживается, однако Николаев неожиданно оказался на лечении в психиатрической больнице.

Коллега актёра рассказала, что недавно он взял кредит и купил машину, так как скоро заканчивался срок лишения его водительских прав. За рулём этой машины без прав его и задержали.

Валерия доставили в спецприёмник, где он должен был отбывать 15 суток. Однако он начал вести себя неадекватно, поэтому и был госпитализирован в психиатрическую больницу. При госпитализации ему поставили предварительный диагноз: биполярное расстройство.

Супруга актёра осталась одна с грудным ребёнком. Друг семьи Николаева продюсер Анастасия Леонова и другие коллеги артиста начали сбор средств для Эльмиры, оставшейся без поддержки.

Если по окончании лечения Николаева признают вменяемым, то ему всё-таки придётся отсидеть 15 суток.

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#здоровье #происшествия #финансы #шоу-бизнес

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