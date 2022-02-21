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сегодня, 10:20 1

Тепловую карту концентрации бродячих собак хотят создать на Камчатке

Животных планируют отлавливать сплошным потоком, не дожидаясь обращений жителей полуострова

Тепловую карту концентрации бродячих собак хотят создать на Камчатке
Фото: pixabay.com

Создать тепловую карту концентрации бездомных животных планируют на Камчатке. Она пригодится для формирования плана по отлову и стерилизации бродячих собак.

— Реагировать на каждое обращение – прямая ответственность муниципалитетов. Но это минимальная программа, следующий шаг – те зоны наших городов, откуда больше всего поступает жалоб, будут маркироваться на тепловой карте условно красным цветом. Именно с этих районов мы начнём активную работу по сплошному отлову и стерилизации животных без владельцев. Последнее время на слуху у нас микрорайон Северо-Восток, южная часть города, Вилючинск, а также промзоны Елизовского района, – сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Отлов планируется сделать сплошным, без обращений жителей полуострова. «Красные» зоны отработают первыми. На отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных в этом году из краевого бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Сообщается, что часть средств направят на эти мероприятия.

Накануне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам защитить местных жителей от нападений бездомных собак. Это стало ответной мерой на участившиеся случаи нападения животных на людей.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    "начнём активную работу по сплошному отлову и стерилизации животных без владельцев".

    И это правильно. Амурской области можно бы взять на вооружение.

    Кроме того, все обращения в ветеринарные клиники должны быть только от владельца с паспортизированным питомцем. Причем, количество четырехлапых регламентировать, скажем, до трех: две собаки и кот/два кота и одна собака. Превысивших лимит регистрировать как заводчиков с последующей ответственностью, в т.ч. и холостяка с тремястами алабаями.

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