Тепловую карту концентрации бродячих собак хотят создать на Камчатке

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Создать тепловую карту концентрации бездомных животных планируют на Камчатке. Она пригодится для формирования плана по отлову и стерилизации бродячих собак.

— Реагировать на каждое обращение – прямая ответственность муниципалитетов. Но это минимальная программа, следующий шаг – те зоны наших городов, откуда больше всего поступает жалоб, будут маркироваться на тепловой карте условно красным цветом. Именно с этих районов мы начнём активную работу по сплошному отлову и стерилизации животных без владельцев. Последнее время на слуху у нас микрорайон Северо-Восток, южная часть города, Вилючинск, а также промзоны Елизовского района, – сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Отлов планируется сделать сплошным, без обращений жителей полуострова. «Красные» зоны отработают первыми. На отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных в этом году из краевого бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Сообщается, что часть средств направят на эти мероприятия.

Накануне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам защитить местных жителей от нападений бездомных собак. Это стало ответной мерой на участившиеся случаи нападения животных на людей.