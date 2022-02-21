Тепловую карту концентрации бродячих собак хотят создать на Камчатке
Животных планируют отлавливать сплошным потоком, не дожидаясь обращений жителей полуострова
Создать тепловую карту концентрации бездомных животных планируют на Камчатке. Она пригодится для формирования плана по отлову и стерилизации бродячих собак.
— Реагировать на каждое обращение – прямая ответственность муниципалитетов. Но это минимальная программа, следующий шаг – те зоны наших городов, откуда больше всего поступает жалоб, будут маркироваться на тепловой карте условно красным цветом. Именно с этих районов мы начнём активную работу по сплошному отлову и стерилизации животных без владельцев. Последнее время на слуху у нас микрорайон Северо-Восток, южная часть города, Вилючинск, а также промзоны Елизовского района, – сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Отлов планируется сделать сплошным, без обращений жителей полуострова. «Красные» зоны отработают первыми. На отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных в этом году из краевого бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Сообщается, что часть средств направят на эти мероприятия.
Накануне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам защитить местных жителей от нападений бездомных собак. Это стало ответной мерой на участившиеся случаи нападения животных на людей.
Просмотров всего: 270
#Дальний Восток #животные #происшествия