В Свободном меняют испорченные вандалами баннеры с детскими рисунками
Неизвестные хулиганы испортили работы юных жителей города
В Свободном коммунальные службы заменили испорченные вандалами баннеры с социальной рекламой. Сюжеты на баннерах были придуманы детьми-участниками первого городского конкурса социальной рекламы.
Неизвестные лица сломали две конструкции и повредили работы участников конкурса. Сломанные конструкции с детскими рисунками демонтировали, на их месте установили стенды с призывами бережно относиться к детскому творчеству. Новые баннеры займут свои места до конца месяца, сообщает мэрия Свободного.
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