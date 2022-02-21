В Свободном меняют испорченные вандалами баннеры с детскими рисунками

В Свободном коммунальные службы заменили испорченные вандалами баннеры с социальной рекламой. Сюжеты на баннерах были придуманы детьми-участниками первого городского конкурса социальной рекламы.

Неизвестные лица сломали две конструкции и повредили работы участников конкурса. Сломанные конструкции с детскими рисунками демонтировали, на их месте установили стенды с призывами бережно относиться к детскому творчеству. Новые баннеры займут свои места до конца месяца, сообщает мэрия Свободного.